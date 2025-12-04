RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В России заблокировали популярное приложение для видеосвязи: что известно

FaceTime перестал работать в РФ (фото: Apple)
Автор: Павел Колесник

В России заблокирован сервис видеосвязи FaceTime, принадлежащий американской корпорации Apple. Ранее власти ограничили звонки в WhatsApp и Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Что известно

Сбой в работе FaceTime начали фиксировать с октября. Пользователи жаловались, что не удается установить соединение, оно прерывается или звонки постоянно сбрасываются - хотя интернет‑соединение остается стабильным.

Таким образом, официально - FaceTime признан заблокированным на территории РФ.

Ограничения затронули зарубежные мессенджеры и видеосервисы

Ограничение FaceTime стало частью более широкой волны блокировок российских властей зарубежных мессенджеров и видеосервисов. В августе 2025 года Роскомнадзор уже ограничил голосовые и видеозвонки в популярных приложениях WhatsApp и Telegram, мотивируя это борьбой с мошенничеством.

После этого многие пользователи начали искать альтернативы для безопасной связи - в том числе FaceTime, Google Meet и локальные платформы.

Блокировка FaceTime - очередной шаг в системной политике ограничения цифровых коммуникаций в России. Что начиналось с ограничений голосовых и видеозвонков в WhatsApp и Telegram, переросло в запрет одного из последних популярных сервисов видеосвязи.

Ранее мы писали, что Россия заблокировала игру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярную среди украинских геймеров.

А еще у нас есть материал о том, как Украина готовит запуск сверхскоростного интернета через обход российских сетей.

