В России арестовали еще одного командира оккупантов из-за неудач на фронте, - ISW

В России арестовали командира оккупантов Дмитрия Пешкова. Аналитики полагают, что это связано с неудачами на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Российские власти 2 августа арестовали бывшего заместителя начальника тыла 144-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии Московского военного округа (МВО) полковника Дмитрия Пешкова", - говорится в отчете.

Аналитики, со ссылкой на российские СМИ пишут, что правоохранители задержали и обвинили Пешкова в хищении продовольственных пайков для воюющих в Украине российских солдат, в чем он не признал себя виновным.

"Арест Пешкова, вероятно, является частью согласованных усилий Кремля по устранению высокопоставленных российских чиновников из Минобороны РФ потенциально для того, чтобы косвенно наказать командование за неудачи войск или сохранить кадры лояльных и покладистых офицеров внутри ведомства", - добавляют в ISW.

Как указывается в документе, подразделения 144-й мотострелковой дивизии вели наступательные действия в районе Терны - Невское Луганской области и недавно потеряли часть территории из-за контратак ВСУ в этом районе.