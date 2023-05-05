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У Росії заарештували кримську татарку Умерову "за шпигунство"

Фото: Леніє Умерова (facebook cov Azeez Umerov)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Москві суд відправив під варту кримську татарку Леніє Умерову. Її звинувачують в так званому "шпигунстві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ґрати.

"Лефортівський райсуд Москви заарештував кримську татарку Леніє Умерову", - інформує видання.

Вказано, що Умерова п'ять місяців перебувала в ізоляторі у Північній Осетії. Їй кілька разів призначали адміністративний арешт.

При цьому вчора співробітники ФСБ вивезли її до Москви і помістили до СІЗО Лефортова за підозрою у "шпигунстві".

Що відомо про затримання Умерової

Нагадаємо, російські силовики затримали Леніє Умерову 4-го грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком.

Леніє безпідставно звинуватили в "порушенні правил режимної зони". Потім суд ухвалив рішення про адмінарешт за "непокору поліції".

Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, щоразу термін утримання під вартою їй продовжували, аби мати час на сфабрикування кримінальної справи.

Як раніше повідомлялося, після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Йому призначили 12 діб адміністративного арешту нібито "за непокору поліції".

Також ми писали, що в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

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