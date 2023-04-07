У Росії встановили майже 20 тисяч імен загиблих окупантів: найбільше ув'язнених

Повідомляється, що за останні два тижні журналісти встановили імена ще 1665 загиблих російських військових. Вказано, що це рекордне зростання загиблих протягом війни.

Однак зазначено, що реальна кількість загиблих може бути вищою в кілька разів. Крім того, невідомо кількість зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон.

Як і раніше, найбільшу частку серед тижневих втрат складають ув'язнені та найманці з ПВК "Вагнера" - вони гинуть під Бахмутом. Усього російським ЗМІ відомі імена понад 1100 осіб, які загинули на цій ділянці. Однак місце загибелі вказують у некрологах досить рідко.

Крім того, поіменно підтверджено загибель 1783 мобілізованих.

Також протягом минулих 2 тижнів журналістам вдалося підтвердити загибель дев'ятьох офіцерів у званні від підполковника.