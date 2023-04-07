В России установили почти 20 тысяч имен погибших оккупантов: больше всего заключенных

Сообщается, что за последние две недели журналисты установили имена еще 1665 погибших российских военных. Указано, что это рекордный рост погибших во время войны.

Однако указано, что реальное количество погибших может быть выше в несколько раз. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.

По-прежнему наибольшую долю среди недельных потерь составляют заключенные и наемники из ЧВК "Вагнера" - они погибают под Бахмутом. Всего российским СМИ известны имена более 1100 человек, погибших на этом участке. Однако место гибели указывается в некрологах довольно редко.

Кроме того, поименно подтверждена гибель 1783 мобилизованных.

Также за прошедшие 2 недели журналистам удалось подтвердить гибель девяти офицеров в звании от подполковника.