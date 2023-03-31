В Росії встановили майже 19 тисяч імен загиблих окупантів: найчастіше гинуть ув'язнені

Російські журналісти встановили імена 18631 окупанта, який помер на загарбницькій війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС .

Повідомляється, за останні два тижні журналісти та волонтери встановили імена ще 1256 загиблих російських військових. Вказано, що це значно вище, ніж середні показники 2022 року. Так, за перший рік повномасштабної війни втрати, які вдавалося встановити журналістам за російськими джерелами, зберігалися на рівні 200-300 осіб на тиждень. Нині вони вдвічі більші.

Журналісти зазначають, що ув'язнені найчастіше гинуть на фронті. Усього встановлено імена 2377 осіб, які раніше відбували покарання у російських колоніях та померли під час бойових дій в Україні.

"За другу половину березня список зріс на 285 осіб. Саме ув'язнені, завербовані з колоній у ПВК "Вагнера", виконують роль тарану в боях за Бахмут, що продовжуються", - додають у ВВС.

З відкритих джерел журналістам стало відомо про смерть вже 1672 мобілізованих росіян. Так, їх часто відправляють у штурми без підготовки.

При цьому у ВВС наголошують, що реальний рівень втрат армії РФ вищий, оскільки не про всі смерті повідомляють публічно.

"З урахуванням поранених, зниклих безвісти та військових, а також тих, хто загинув, воюючи у складі сил самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", безповоротні втрати проросійських сил за 13 місяців війни можуть перевищувати 212 тисяч осіб", - додають вони.

Зазначимо, що за даними українського Генштабу, Росія в ході повномасштабної війни проти України втратила 173 360 військових.

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