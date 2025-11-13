В Росії вперше за рік почали падати ціни на бензин, - Bloomberg

Загалом зафіксоване падіння середньороздрібних цін на бензин по Росії з 6 по 10 листопада склало 0,2%. Проте це перший випадок зниження вартості бензину з березня 2024 року. Ціни впали у шести федеральних округах РФ, ще у двох ціни продовжили зростати, але не сильно.

Причиною падіння можна вважати сезонне зниження попиту та відновлення роботи деяких російських НПЗ, які зупинялися на "технічне обслуговування". Видання пише, що за його даними з серпня українські дрони завдали по російських НПЗ щонайменше 40 ударів, тоді як з січня по липень - лише 21 раз.

На тлі атак на НПЗ російський уряд заборонив експорт бензину після того, як у більшості регіонів РФ виник "бензиновий дефіцит". При цьому російський уряд продовжує відкрито брехати про "стабільну ситуацію на ринку".

З усім тим видання припускає, що з огляду на постійні атаки дронів по Росії обсяги переробки палива будуть падати. Середні обсяги нафтопереробки в першій половині 2026 року оцінюються у 4,9 млн барелів на добу - це на 0,4-0,6 млн барелів менше, ніж зазвичай.