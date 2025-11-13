В России впервые за год начали падать цены на бензин, - Bloomberg

В целом зафиксированное падение среднерозничных цен на бензин по России с 6 по 10 ноября составило 0,2%. Однако это первый случай снижения стоимости бензина с марта 2024 года. Цены упали в шести федеральных округах РФ, еще в двух цены продолжили расти, но не сильно.

Причиной падения можно считать сезонное снижение спроса и возобновление работы некоторых российских НПЗ, которые останавливались на "техническое обслуживание". Издание пишет, что по его данным с августа украинские дроны нанесли по российским НПЗ не менее 40 ударов, тогда как с января по июль - только 21 раз.

На фоне атак на НПЗ российское правительство запретило экспорт бензина после того, как в большинстве регионов РФ возник "бензиновый дефицит". При этом российское правительство продолжает открыто врать о "стабильной ситуации на рынке".

Тем не менее издание предполагает, что ввиду постоянных атак дронов по России объемы переработки топлива будут падать. Средние объемы нефтепереработки в первой половине 2026 года оцениваются в 4,9 млн баррелей в сутки - это на 0,4-0,6 млн баррелей меньше, чем обычно.