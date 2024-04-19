У Росії впав військовий літак Ту-22М3: бив вночі ракетами по Україні

У Ставропольському краї Російської Федерації зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ставропольського краю Володимира Володимирова.
"На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися", - зазначив він.
Згодом Володимиров повідомив, що знайдено двох льотчиків із літака.
"Вони живі, веземо в лікарню. На місце події виїхали всі служби", - написав він.
Міністерство оборони Росії підтвердило катастрофу Ту-22М3 у Ставропольському краї.
"Літак зазнав аварії після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування. Попередньо причиною аварії стала технічна несправність. Три члени екіпажу евакуювалися, триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає", - йдеться у повідомленні.
Тим часом Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на кадрах падає літак Ту-22М3 ВКС РФ, який вночі запускав ракети по Україні.
Російські ЗМІ оприлюднили відео падіння борту, що палає.
Нагадаємо, крім з Ту-95, Росія постійно обстрілює Україну з дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3.
Зокрема, у ніч на 19 квітня російські окупанти влаштували чергову комбіновану повітряну атаку по території України. Так, спочатку ворог запустив кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед", а згодом загарбники запустили ракети, зокрема, з літаків Ту-22М3.
Пізніше у Дніпрі пролунала серія вибухів. Через ракетні удари в місті загорілася п'ятиповерхівка. В області через прильоти ракет є жертва і постраждалі.
Деталі про наслідки російської атаки на Дніпропетровську область, і що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.