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Через ракетні удари по Дніпру та області є жертва та постраждалі, палає п'ятиповерхівка

П'ятниця 19 квітня 2024 06:33
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Через ракетні удари по Дніпру та області є жертва та постраждалі, палає п'ятиповерхівка Ілюстративне фото: названі наслідки ракетних ударів по Дніпру та області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі через російську ракетну атаку цієї ночі частково зруйнована п'ятиповерхівка, там сталася пожежа. А в Криворізькому районі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Відомо про жертву та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Дніпро

"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована", - каже очільник адміністрації.

Чиновник зазначив, що у Дніпрі під завалами житлового будинку можуть бути люди.

"На зараз, попередньо, шестеро постраждалих", - розповів він.

Криворізький район

Також голова ОВА повідомив, що у Криворізькому районі був пошкоджений інфраструктурний об'єкт внаслідок нічної повітряної атаки.

Синельниківський район

"Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка", - каже Лисак.

Чиновник додав, що більше інформації по наслідках в області будуть оприлюднені пізніше.

Оновлено о 06:57

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що у місті збільшилася кількість постраждалих до дев'яти людей.

"Самісінький центр міста!!! Цивільні люди. Постраждалих вже девʼять", - написав він у своєму Telegram.

Комбінована повітряна атака та вибухи у Дніпрі

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 квітня російські окупанти влаштували чергову комбіновану повітряну атаку по території України. Так, спочатку ворог запустив кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". А пізніше у Повітряних силах оголосили, що загарбники запустили ракети.

Тривога в Україні була масштабна. У різних регіонах, зокрема в Дніпропетровській області, працювали сили та засоби ППО. У Дніпрі через ракетну атаку пролунала серія вибухів. Також повідомлялося, що ворожі повітряні цілі летіли курсом на Кривий Ріг та район.

Додамо, що вибухи також було чути в районі Одеси.

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Дніпропетровська область Пожежа Війна в Україні Ракетний удар
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