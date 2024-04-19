В России упал военный самолет Ту-22М3: бил ночью ракетами по Украине

В Ставропольском крае Российской Федерации потерпел катастрофу военный самолет Ту-22М3, который несколько часов назад запускал ракеты по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

"На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", - отметил он.

Позже Владимиров сообщил, что найдены два летчика с самолета.

"Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - написал он.

Министерство обороны России подтвердило катастрофу Ту-22М3 в Ставропольском крае.

"Самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность. Три члена экипажа эвакуировались, продолжается поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Тем временем Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на кадрах падает самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который ночью запускал ракеты по Украине.

Российские СМИ опубликовали видео падения горящего борта.