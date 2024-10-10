У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130

Втрати авіації РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 369 літаків та 328 гелікоптерів різних типів.

Нещодавно повідомлялося, що біля Костянтинівки Донецької області був знищений російський Су-25.

Джерела РБК-Україна у Силах оборони повідомили, що російський літак у районі Костянтинівки збили самі ж росіяни внаслідок так званого дружнього вогню.

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