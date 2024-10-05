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Літак біля Костянтинівки збили самі росіяни, - джерело

Костянтинівка, Субота 05 жовтня 2024 14:05
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Літак біля Костянтинівки збили самі росіяни, - джерело Фото: росіяни сьогодні самі збили свій літак (росЗМІ)
Автор: Данило Крамаренко, Уляна Безпалько

Російський військовий літак в Донецькій області збили не Сили оборони України. Його атакували самі ж росіяни.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Силах оборони.

За його словами, збитий біля Костянтинівки літак запускав кориговані авіабомби по підконтрольній Україні території. Але був збитий не під час роботи української протиповітряної оборони, а внаслідок так званого дружнього вогню.

Інших подробиць джерело не наводить. У тому числі й щодо того, чи це був Су-25 чи Су-34.

Що відомо про збитий літак

Сьогодні в мережі з'явилися відео того, як у районі Костянтинівки падає літак, пізніше з'явилися фото уламків із характерною для російської авіації червоною зіркою.

Згодом начальник Костянтинівської ГВА Сергій Горбунов повідомив, що уламки частково потрапляли навколо міста, а також у приватний сектор. Жертв або постраждалих від інциденту немає.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони України ракетами Storm Shadow вразили три командні пункти армії Російської Федерації.

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