В России упал учебно-боевой самолет Як-130

Потери авиации РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже 369 самолетов и 328 вертолетов разных типов.

Недавно сообщалось, что возле Константиновки Донецкой области был уничтожен российский Су-25.

Источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили, что российский самолет в районе Константиновки сбили сами же россияне в результате так называемого дружеского огня.

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