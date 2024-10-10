У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130

У Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Аварія сталася у четвер, 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Як-130 виробляють на Іркутському авіаційному заводі, який належить "Ростеху".

Довідка. Як-130 - це навчально-бойовий літак для підготовки пілотів. Як стверджують росіяни, борт здатний виконувати маневри, властиві винищувачам четвертого та п'ятого поколінь. У бойовій модифікації може бути застосований як легкий ударний літак.

У мережі росіяни пишуть, що нібито Як-130 впав під час тренувального польоту. Попередня причина аварії - відмова техніки. РосЗМІ стверджують, що пілот літака катапультувався та вижив.

Екстрені служби РФ стверджують, що літак впав на кордону між Калмикією та Волгоградською областю.

Втрати авіації РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 369 літаків та 328 гелікоптерів різних типів.

Нещодавно повідомлялося, що біля Костянтинівки Донецької області був знищений російський Су-25.

Джерела РБК-Україна у Силах оборони повідомили, що російський літак у районі Костянтинівки збили самі ж росіяни внаслідок так званого дружнього вогню.

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