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У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130

Вологоград, Четвер 10 жовтня 2024 13:42
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У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130 Фото: у Росії розбився літак Як-130 (wikipedia.org )
Автор: Наталія Юрченко

У Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Аварія сталася у четвер, 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Екстрені служби РФ стверджують, що літак впав на кордону між Калмикією та Волгоградською областю.

У мережі росіяни пишуть, що нібито Як-130 впав під час тренувального польоту. Попередня причина аварії - відмова техніки. РосЗМІ стверджують, що пілот літака катапультувався та вижив.

Довідка. Як-130 - це навчально-бойовий літак для підготовки пілотів. Як стверджують росіяни, борт здатний виконувати маневри, властиві винищувачам четвертого та п'ятого поколінь. У бойовій модифікації може бути застосований як легкий ударний літак.

Як-130 виробляють на Іркутському авіаційному заводі, який належить "Ростеху".

Втрати авіації РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 369 літаків та 328 гелікоптерів різних типів.

Нещодавно повідомлялося, що біля Костянтинівки Донецької області був знищений російський Су-25.

Джерела РБК-Україна у Силах оборони повідомили, що російський літак у районі Костянтинівки збили самі ж росіяни внаслідок так званого дружнього вогню.

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