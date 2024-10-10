В России упал учебно-боевой самолет Як-130

В России разбился учебно-боевой самолет Як-130. Авария произошла в четверг, 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Справка. Як-130 - это учебно-боевой самолет для подготовки пилотов. Как утверждают россияне, борт способен выполнять маневры, присущие истребителям четвертого и пятого поколений. В боевой модификации применяется как легкий ударный самолет.

В сети россияне пишут, что Як-130 упал во время тренировочного полета. Предварительная причина аварии - отказ техники. РосСМИ утверждают, что пилот самолета катапультировался и выжил.

Экстренные службы РФ утверждают, что самолет упал на границы между Калмыкией и Волгоградской областью.

Потери авиации РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже 369 самолетов и 328 вертолетов разных типов.

Недавно сообщалось, что возле Константиновки Донецкой области был уничтожен российский Су-25.

Источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили, что российский самолет в районе Константиновки сбили сами же россияне в результате так называемого дружеского огня.

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