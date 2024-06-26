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У Росії у воду злетів пасажирський потяг (фото, відео)

Фото: у Росії у воду злетів пасажирський потяг (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Пасажирський потяг злетів з колій у воду нв одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канала "Ріа-новини" та "Mash".

Як повідомляють росЗМІ, інцидент трапився вдень середи, 26 червня, на перегоні Інта-1 - Вугільний Північної залізниці. За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда №511 Воркута - Новоросійськ.

Як заявляють росіяни на місці вже працюють рятувальники та вживаються заходи з надання допомоги пасажирам.

 

Вже відомо про мінімум 15 постраждалих - у всіх дрібні порізи від скла і травми від ударів об полиці та столи. У перекинутих вагонах їхало 150 пасажирів. Загиблих немає. Всього до Новоросійська з Воркути прямували 232 людини. У складі було 14 вагонів, 9 із них перекинулися. 

Дорогу поруч із місцем аварії розмило, оперативні служби намагаються проїхати через багнюку і сльоту.

ДТП із поїздами в Чехії

5 червня у Чехії сталася масштабна аварія за участю поїздів.  Пізніше стало відомо, що один з потягів прямував до України, а в "Укрзалізниці" заявили, що серед жертв і поранених українців немає. Пізніше у МЗС України заявили, що в результаті трагедії загинули дві України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяАваріяПотяг