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В России в воду слетел пассажирский поезд (фото, видео)

Фото: в России в воду слетел пассажирский поезд (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Пассажирский поезд слетел с путей в воду на одной из гонок в республике Коми в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "Риа-новости" и "Mash".

Как сообщают росСМИ, инцидент произошел днем среды, 26 июня, на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По предварительным данным, там с путей сошло 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск.

Как заявляют россияне, на месте уже работают спасатели и принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

 

Уже известно о минимуме 15 пострадавших - у всех мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. В опрокинутых вагонах ехало 150 пассажиров. Погибших нет. Всего в Новороссийск из Воркуты направлялись 232 человека. В составе было 14 вагонов, 9 из них опрокинулись.

Дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.

ДТП с поездами в Чехии

5 июня в Чехии произошла масштабная авария с участием поездов. Позже стало известно, что один из поездов направлялся в Украину, а в "Укрзализныце" заявили, что среди жертв и раненых украинцев нет. Позже в МИД Украины заявили, что в результате трагедии погибли две Украины.

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