ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В России ночью вспыхнул один из самых больших складов Wildberries (видео)

04:48 11.08.2026 Вт
2 мин
Логистический хаб компании работал только с ноября - вложили 11 млрд рублей
aimg Екатерина Коваль
В России ночью вспыхнул один из самых больших складов Wildberries (видео) Фото: логистический комплекс Wildberries под атакой в России (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Местные жители сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый проект ASTRA.

Что известно о событии

Жители Воронежской области в ночь на 11 августа сообщили о взрывах и пожаре в селе Александровка Новоусманского района. По анализу кадров очевидцев, проведенному ASTRA, горит территория логистического комплекса Wildberries.

В пресс-службе компании официально подтвердили эвакуацию сотрудников в регионе.

Обстоятельства и причина возгорания пока официально не подтверждены. Мониторинговые каналы публикуют видео с места происшествия, на котором виден масштабный пожар.

Что известно о самом объекте

Логистический комплекс Wildberries в Александровке полностью заработал в ноябре 2025 года.

По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь складского комплекса составляет 152,9 тыс. кв. м, а объем хранения - более 90 млн товарных позиций. В строительство объекта компания РВБ (объединенная структура Wildberries&Russ) инвестировала около 11 млрд рублей.

Wildberries уже не раз попадал под удар этим летом. 7 августа дроны атаковали логистический комплекс компании в Екатеринбурге - городе, расположенном в более чем 1700 км от границы с Украиной. А через несколько дней СМИ сообщили, что после атак ВСУ на маркетплейсе рекордно упали продажи военных товаров - всего за три месяца через Wildberries продали бронежилеты, дроны и прочее снаряжение на 1,646 млрд рублей.

Проблемы у компании накапливаются не только из-за атак. Крупнейшие госбанки России - "Сбер" и "ВТБ" - фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей, и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Воронеж Война в Украине
Новости
Россия ударила по территории детской больницы в Киеве, образовалась большая воронка (фото)
Россия ударила по территории детской больницы в Киеве, образовалась большая воронка (фото)
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов