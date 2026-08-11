В России ночью вспыхнул один из самых больших складов Wildberries (видео)

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Местные жители сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый проект ASTRA .

Что известно о событии

Жители Воронежской области в ночь на 11 августа сообщили о взрывах и пожаре в селе Александровка Новоусманского района. По анализу кадров очевидцев, проведенному ASTRA, горит территория логистического комплекса Wildberries.

В пресс-службе компании официально подтвердили эвакуацию сотрудников в регионе.

Обстоятельства и причина возгорания пока официально не подтверждены. Мониторинговые каналы публикуют видео с места происшествия, на котором виден масштабный пожар.

Что известно о самом объекте

Логистический комплекс Wildberries в Александровке полностью заработал в ноябре 2025 года.

По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь складского комплекса составляет 152,9 тыс. кв. м, а объем хранения - более 90 млн товарных позиций. В строительство объекта компания РВБ (объединенная структура Wildberries&Russ) инвестировала около 11 млрд рублей.