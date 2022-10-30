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У Росії висунули умову для можливого повернення до "зернової угоди"

Фото: Росія висунула умову для початку обговорення повернення до "зернової угоди" (РосЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Росії мають намір спочатку з'ясувати обставини зупинення дії "зернової угоди", і після цього розпочинати обговорення подальших кроків.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Спочатку потрібно з'ясувати обставини, тільки після цього можна говорити про подальші кроки", – заявив Руденко у відповідь на питання про можливість повернення РФ до угоди.

За його словами, Росія розраховує на контакти з турецькою стороною на тему "зернової угоди" найближчим часом.

Нагадаємо, у суботу, 29 жовтня, Росія заявила про свій вихід із зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Пізніше до Міноборони Туреччини заявили, що експорт українського продовольства через Чорне море тимчасово припинено через рішення Росії вийти із зернової угоди.

Крім того, на думку експертів, через припинення роботи зернової угоди ціни на пшеницю та інші зернові стрибнуть нагору і поставлять під загрозу розв'язання проблеми голоду на всіх континентах.

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