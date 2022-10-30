Як вихід Росії із "зернової угоди" вплине на ринок: прогноз аналітиків

Аналітики світових ринків зерна прогнозують, що ціни на пшеницю та інші зернові стрибнуть угору, проте поставлять під загрозу не тільки український експорт, а й вирішення проблеми голоду на всіх континентах.

Створення "зернового коридору", який дозволив відправити понад 9 мільйонів тонн зернових та олійних товарів з українських портів, допомогло стабілізувати ринки зерна та стримати світові ціни після того, як вони досягли рекордного рівня. Це відносне затишшя, ймовірно, закінчиться, коли в понеділок, 31 жовтня, розпочнеться торговий тиждень на пшеницю у Чикаго та Парижі, на двох найактивніших світових майданчиках з укладання ф'ючерсних контрактів.

"На початку тижня дуже ймовірно, що ціни зростуть просто тому, що з України надходитиме менше зерна", — відзначив Артур Портьє з консалтингової компанії Agritel.

Водночас міжнародна спільнота різко засудила рішення Росії призупинити ініціативу "Чорноморське зерно" за посередництва ООН.