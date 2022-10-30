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В России выдвинули условие для возможного возвращения к "зерновому соглашению"

Фото: Россия выдвинула условие для начала обсуждения возвращения к "зерновому соглашению" (РосСМИ)
Автор: Константин Широкун

В МИД России намерены сначала выяснить обстоятельства приостановки действия "зернового соглашения", и после этого приступать к обсуждению дальнейших шагов.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Сначала нужно выяснить обстоятельства, только после этого можно говорить о дальнейших шагах", – заявил Руденко в ответ на вопрос о возможности возвращения РФ в соглашение.

По его словам, Россия рассчитывает на контакты с турецкой стороной по теме "зернового соглашения" в ближайшее время.

Напомним, в субботу, 29 октября, Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

Позже в Минобороны Турции заявили, что экспорт украинского продовольствия через Черное море временно приостановлен из-за решения России выйти из зерновой сделки.

Кроме того, по мнению экспертов, из-за прекращения работы зерновой сделки цены на пшеницу и другие зерновые прыгнут вверх и поставят под угрозу решение проблемы голода на всех континентах.

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