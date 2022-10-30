В России выдвинули условие для возможного возвращения к "зерновому соглашению"

В МИД России намерены сначала выяснить обстоятельства приостановки действия "зернового соглашения", и после этого приступать к обсуждению дальнейших шагов.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Сначала нужно выяснить обстоятельства, только после этого можно говорить о дальнейших шагах", – заявил Руденко в ответ на вопрос о возможности возвращения РФ в соглашение.

По его словам, Россия рассчитывает на контакты с турецкой стороной по теме "зернового соглашения" в ближайшее время.