Росії не вистачає резервів, аби збільшити масштаб наступу в Луганській області, - ISW

Аналітики зазначили, що російські сухопутні війська діють в рамках звичайних доктринальних формацій та підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп або інших тимчасових структур.
"Відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про те, що армія РФ має проблеми із заміною техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх неуспішних наступальних операцій", - мовиться у звіті.
Водночас в ISW вказують, що росіяни все ж можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в запасі. Однак залучення цих резервів у Луганській області навряд значно змінить хід триваючого наступу.
"Російський наступ буде тривати ще деякий час і може тимчасово набирати обертів, коли будуть залучені останні резерви, але ймовірність досягнення їхніх цілей або операційно значущих перемог є невисокою", - пояснили фахівці.
Основні переломи у військових діях:
- Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що російські війська вже перекинули всі свої боєздатні підрозділи на передову в Луганській і Донецькій областях, а також на частині Запорізької області.
- Повідомляється, що до квітня українські сили зможуть розгорнути лише 50 наданих Заходом танків у прифронтових районах із обіцяних 320 танків.
- Міністерство оборони Росії підтвердило, що 1-й армійський корпус "ДНР" і 2-й армійський корпус "ЛНР" є офіційними формуваннями ЗС РФ.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжив кілька інформаційних напрямків атаки проти російського Міноборони.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зазначив, що може бути зацікавлений у створенні власної воєнізованої роти після завершення державної служби.
- Міністерство оборони РФ неправдиво заявило, що українські посадовці готують атаку під чужим прапором, щоб звинуватити Росію в порушенні Конвенції з ядерної безпеки напередодні 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що завершене розслідування вибуху на Керченському мосту в Криму 10 жовтня 2022 року доводить, що українські спецслужби планували та здійснили теракт.
- Напад був би легітимною військовою операцією, а не терористичним актом, якби його здійснила Україна.
- Російський мілблогер заявив, що російські війська перетнули кордон Росії з Харківською областю та зайняли невизначені прикордонні населені пункти.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
- Російські джерела стверджували, що українські сили зміцнюють позиції на передовій на захід і північний захід від Кремінної.
- Відомий російський мілблогер стверджував, що деградовані формування ПВК "Вагнер" звужують масштаб своїх наступальних дій у районі Бахмута через брак сил.
- Повідомляється, що російські війська продовжували наступальні дії вздовж західних околиць Донецька та в районі Вугледара.
- Російські мілблогери стверджували, що російські війська здійснили локалізовану наземну атаку поблизу Новоданилівки Запорізької області, і поширили кадри, на яких видно, як бойовики ПВК "Вагнер" прибувають до Мелітополя Запорізької області.
- Окупанти в Криму націоналізували українське майно на десятки мільярдів рублів (щонайменше 10 мільйонів доларів США) і планують використати кошти від продажу цього майна на підтримку російських військ, які воюють в Україні.
- Повідомляється, що російський виробник безпілотних літальних апаратів Lancet і дочірнє підприємство концерну "Калашников" виробляють безпілотні літальні апарати в громадській сауні.
- Українські військові повідомили, що російські сили не можуть відремонтувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси С-300 біля лінії фронту через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і змушені перевести ці системи на заводи-виробники в Росії.