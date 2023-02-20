Росії не вистачає резервів, аби збільшити масштаб наступу в Луганській області, - ISW

Аналітики зазначили, що російські сухопутні війська діють в рамках звичайних доктринальних формацій та підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп або інших тимчасових структур.

"Відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про те, що армія РФ має проблеми із заміною техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх неуспішних наступальних операцій", - мовиться у звіті.

Водночас в ISW вказують, що росіяни все ж можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в запасі. Однак залучення цих резервів у Луганській області навряд значно змінить хід триваючого наступу.

"Російський наступ буде тривати ще деякий час і може тимчасово набирати обертів, коли будуть залучені останні резерви, але ймовірність досягнення їхніх цілей або операційно значущих перемог є невисокою", - пояснили фахівці.

Основні переломи у військових діях: