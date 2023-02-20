России не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб наступления в Луганской области, - ISW

Аналитики отметили, что российские сухопутные войска действуют в рамках обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур.
"Отсутствие нескольких танковых подразделений свидетельствует о том, что армия РФ испытывает проблемы с заменой техники, особенно танков, потерянных во время предыдущих неуспешных наступательных операций", - говорится в отчете.
В то же время в ISW указывают, что россияне все же могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в запасе. Однако привлечение этих резервов в Луганской области вряд ли значительно изменит ход продолжающегося наступления.
"Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед - невысокая", - объяснили специалисты.
Основные переломы в военных действиях:
- Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что российские войска уже перебросили все свои боеспособные подразделения на передовую в Луганской и Донецкой областях, а также на части Запорожской области.
- Сообщается, что к апрелю украинские силы смогут развернуть только 50 танков в прифронтовых районах, предоставленных Западом, из обещанных 320 танков.
- Министерство обороны России подтвердило, что 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" являются официальными формированиями ВС РФ.
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжил несколько информационных направлений атаки против российского Минобороны.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что может быть заинтересован в создании собственной военизированной роты после завершения государственной службы.
- Министерство обороны РФ ложно заявило, что украинские чиновники готовят атаку под чужим флагом, чтобы обвинить Россию в нарушении Конвенции по ядерной безопасности накануне 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что завершенное расследование взрыва на Керченском мосту в Крыму 10 октября 2022 года доказывает, что украинские спецслужбы планировали и совершили теракт.
- Нападение было бы легитимной военной операцией, а не террористическим актом, если бы его осуществила Украина.
- Российский милблогер заявил, что российские войска пересекли границу России с Харьковской областью и заняли неопределенные пограничные населенные пункты.
- Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватового и в районе Кременной.
- Российские источники утверждали, что украинские силы укрепляют позиции на передовой западнее и северо-западнее Кременной.
- Известный российский милблогер утверждал, что деградированные формирования ЧВК "Вагнер" сужают масштаб своих наступательных действий в районе Бахмута из-за нехватки сил.
- Сообщается, что российские войска продолжали наступательные действия вдоль западных окрестностей Донецка и в районе Угледара.
- Российские милблогеры утверждали, что российские войска совершили локализованную наземную атаку вблизи Новоданиловки Запорожской области и распространили кадры, на которых видно, как боевики ЧВУ "Вагнер" прибывают в Мелитополь Запорожской области.
- Оккупанты в Крыму национализировали украинское имущество на десятки миллиардов рублей (не менее 10 миллионов долларов США) и планируют использовать средства от продажи этого имущества в поддержку воюющих в Украине российских войск.
- Сообщается, что российский производитель беспилотных летательных аппаратов Lancet и дочернее предприятие концерна "Калашников" производят беспилотные летательные аппараты в общественной сауне.
- Украинские военные сообщили, что российские силы не могут отремонтировать модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300 возле линии фронта из-за проблем с материально-техническим обеспечением и вынуждены перевести эти системы на заводы-производители в России.