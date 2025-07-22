У Росії вигадали "відповідь" на останні пакети санкцій ЄС

Росія вигадала, як "покарати" ЄС за 17 та 18 пакета санкцій. Обмеження проти Москви були введені 20 травня і 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

Російське Міністерство закордонних справ назвало нові пакети санкцій ЄС "нелегітимними". У відповідь Москва заборонила в'їзд низці європейським посадовцям та представникам держав ЄС.

МЗС Росії уточнило, що йдеться про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян країн ЄС, відповідальних за надання військової допомоги Україні, а також тих, хто "підриває" територіальну цілісність РФ й організовує блокаду руху російських суден і вантажів у Балтійському морі.

Також у російському списку особи, які нібито причетні до "переслідування" московських посадовців за "незаконні арешти і вивезення людей з українських територій".

Крім того, Росія "покарала" тих, хто працює над створенням спецтрибуналу, виступає за конфіскацію активів, підтримує антиросійські резолюції і законопроєкти.