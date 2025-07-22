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В России придумали "ответ" на последние пакеты санкций ЕС

Москва, Вторник 22 июля 2025 13:14
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В России придумали "ответ" на последние пакеты санкций ЕС Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия придумала, как "наказать" ЕС за 17 и 18 пакеты санкций. Ограничения против Москвы были введены 20 мая и 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

Российское Министерство иностранных дел назвало новые пакеты санкций ЕС "нелегитимными". В ответ Москва запретила въезд ряду европейских чиновников и представителей государств ЕС.

МИД России уточнил, что речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине, а также тех, кто "подрывает" территориальную целостность РФ и организует блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Также в российском списке лица, которые якобы причастны к "преследованию" московских чиновников за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

Кроме того, Россия "наказала" тех, кто работает над созданием спецтрибунала, выступает за конфискацию активов, поддерживает антироссийские резолюции и законопроекты.

Санкции ЕС против России

Недавно Европейский Союз утвердил уже 18-й пакет санкций против России. В список ограничений вошли 22 российских банка, а также четыре компании, связанные с Российским фондом прямых инвестиций, и 26 организаций, которые имеют отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала этот пакет одним из самых мощных за все время.

Как сообщалось, ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России.

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