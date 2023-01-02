У Росії вигадали безглузду причину удару по Макіївці та назвали кількість загиблих

В окупаційних правоохоронних органах "ДНР" заявили, що нібито висока стільникова активність військовослужбовців у Макіївці Донецької області спричинила удар по будівлі ПТУ з боку Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"Попередньо, причиною влучення HIMARS послужило активне використання військовослужбовцями мобільних телефонів. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв'язку і місцезнаходження абонентів", - повідомили в окупаційних правоохоронних органах "ДНР".
В Міноборони Росії заявили, що наслідок удару по Макіївці загинули 63 російські військовослужбовці.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в свою чергу каже про знищення близько 400 осіб, місцеві пабліки - про 600. А окупанти обмежилися 63 загиблими.
Нагадаємо, у новорічну ніч було знищено профтехучилище в окупованій Макіївці, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії. Могли загинути до 600 загарбників.
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