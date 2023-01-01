Близько 600 загиблих. У Макіївці знищили базу з російськими мобілізованими, - ЗМІ

У новорічну ніч було знищено профтехучилище в окупованій Макіївці, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії. Могли загинути до 600 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka та місцеві Telegram-канали.