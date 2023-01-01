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Близько 600 загиблих. У Макіївці знищили базу з російськими мобілізованими, - ЗМІ

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Макіївка, Неділя 01 січня 2023 23:28
Близько 600 загиблих. У Макіївці знищили базу з російськими мобілізованими, - ЗМІ Фото: У Макіївці знищили базу із російськими мобілізованими (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Артур Родивилов

У новорічну ніч було знищено профтехучилище в окупованій Макіївці, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії. Могли загинути до 600 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka та місцеві Telegram-канали.

За даними видання, буквально опівночі по ПТУ було завдано масованого удару з РСЗВ HIMARS.

Сама будівля зазнала сильних руйнувань, пише видання.

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