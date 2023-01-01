Близько 600 загиблих. У Макіївці знищили базу з російськими мобілізованими, - ЗМІ
Фото: У Макіївці знищили базу із російськими мобілізованими (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
У новорічну ніч було знищено профтехучилище в окупованій Макіївці, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії. Могли загинути до 600 загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka та місцеві Telegram-канали.
За даними видання, буквально опівночі по ПТУ було завдано масованого удару з РСЗВ HIMARS.
Сама будівля зазнала сильних руйнувань, пише видання.
І москаля нема
Немає москаля
Немає ніхуя вапше
Сама сира земля