В России придумали бессмысленную причину удара по Макеевке и назвали число погибших

В оккупационных правоохранительных органах "ДНР" заявили, что якобы высокая сотовая активность военнослужащих в Макеевке Донецкой области нанесла удар по зданию ПТУ со стороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON обнаружил активность сотовой связи и местонахождение абонентов", - сообщили в оккупационных правоохранительных органах "ДНР".
В Минобороны России заявили, что в результате удара по Макеевке погибли 63 российских военнослужащих.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ, в свою очередь, говорит об уничтожении около 400 человек, местные паблики - о 600. А оккупанты ограничились 63 погибшими.
Напомним, в новогоднюю ночь было уничтожено профтехучилище в оккупированной Макеевке, где дислоцировались мобилизованные солдаты русской армии. Могли погибнуть до 600 захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.