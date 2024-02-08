У Росії відмовили у реєстрації головному супернику Путіна на виборах

Так, ЦВК РФ відмовила Надію через шлюб у зібраних підписах. Загалом, як запевняють у комісії, робоча група прийняла 104734 підписи на підтримку Надєждіна.

"Справжніми підписами за Бориса Надєждіна визнано 95 587 (9 147 – недійсними)", - йдеться у заяві комісії.

У свою чергу, політик назвав це рішення "очікуваним" і має намір оскаржити його у Верховному суді РФ.

"Я не згоден з рішенням Центрвиборчкому. Я зібрав понад 200 тисяч підписів по всій Росії. .... Від своїх намірів я не відступаю. Я оскаржу рішення ЦВК у Верховному суді РФ", - цитує слова політика "Медуза".

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобируть із результатом у 90% голосів.

Буквально нещодавно повідомлялося, що в Росії відмовляються допускати на вибори глави держави "опозиційного" Бориса Надєждіна. Він "виступає" за мирні переговори з Україною.