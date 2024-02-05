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У Росії не хочуть допускати на президентські вибори "прихильника" миру з Україною

Понеділок 05 лютого 2024 15:40
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У Росії не хочуть допускати на президентські вибори "прихильника" миру з Україною Фото: Борис Надєждін, російський політик (t.me/BorisNadezhdin)
Автор: Іван Носальський

У Росії відмовляються допускати на вибори глави держави, які відбудуться вже 15-17 березня, "опозиційного" Бориса Надєждіна. Він "виступає" за мирні переговори з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Надєждіна.

За словами російського політика, робоча група центральної виборчої комісії РФ повідомила про 15% "браку підписів" на підтримку його кандидатури.

При цьому, згідно з умовами допуску до виборів, дозволено не більше 5% браку у підписах.

"Ми плануємо відбивати підписи. Нам достатньо відбити приблизно 4500 підписів із 9209, визнаних недійсними. Якщо центрвиборчком відмовить мені в реєстрації, я оскаржу рішення у верховному суді", - написав Надєждін.

Водночас, за інформацією російських ЗМІ, заступник голови ЦВК РФ уже прокоментував ситуацію з Надєждіним. За його словами, підписи на підтримку Надєждіна нібито залишали люди, яких уже немає в живих.

Варто зауважити, що у своїй передвиборчій програмі Надєждін пообіцяв, що першого ж дня свого президентства він організує переговори з Україною і одночасно звільнить усіх політичних в'язнів - таких як Олексій Навальний та Ілля Яшин.

Президентські вибори до РФ

Нагадаємо, у Росії на 15-17 березня заплановано президентські вибори. Спочатку вони мали проходити один день, але ЦВК РФ вирішила їх продовжити.

Окупанти, зокрема, проводитимуть вибори і на тимчасово окупованих територіях України, що вкотре є порушенням міжнародного права з їхнього боку.

Раніше стало відомо, що на окуповані території вже відправляють пропагандистів для того, щоб вплинути на місцеве населення.

Зазначимо, вибори в Росії - авторитарній країні - мають лише формальний характер, оскільки президентом, найімовірніше, вже в черговий стане Володимир Путін.

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