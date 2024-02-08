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В России отказали в регистрации "главному сопернику" Путина на выборах

Фото: Борис Надеждин (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он до недавнего времени считался "главным конкурентом" главы Кремля Владимира Путина в голосовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК РФ и "Медузу".

Так, ЦИК РФ отказал Надеждину из-за брака в собранных подписях. В общей сложности, как уверяют в комиссии, рабочая группа приняла 104 734 подписей в поддержку Надеждина.

"Действительными подписями за Бориса Надеждина признаны 95 587 (9 147 – недействительными)", - говорится в заявлении комиссии.

В свою очередь, политик назвал это решение "ожидаемым" и намерен обжаловать его в Верховном суде РФ.

"Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. ....От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном суде РФ", - цитирует слова политика "Медуза".

Выборы в России

В России выборы президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.

Буквально недавно сообщалось, что в России отказываются допускать на выборы главы государства "оппозиционного" Бориса Надеждина. Он "выступает" за мирные переговоры с Украиной.

 

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