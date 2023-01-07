У Росії відкрито розкритикували Путіна за заяву про "перемир'я", - ISW
Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
У Росії відкрито розкритикували заяву президента Володимира Путіна про оголошення "перемир'я" на Різдво.
Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- Російські офіційні особи та мілблогери переважно не відреагували на заяву США про нову військову допомогу Україні на понад 3 мільярда доларів.
- Певні елементи російського інформаційного простору схопилися за заяву Путіна про "перемир'я", щоб поширити наратив про те, що він є захисником релігійних цінностей.
- Відомі російські мілблогери продовжують використовувати свої платформи, щоб виступати за ліквідацію української культурної та етнічної ідентичності.
- Російські та українські війська продовжували наступальні дії поблизу Кремінної та Сватового.
- Російська влада та військове керівництво продовжують стикатися з негативною реакцією через свою відповідь на український удар 31 грудня по російській базі в Макіївці (Донецька область).
- Російські окупанти продовжують переслідувати українських дітей, щоб консолідувати соціальний контроль на захоплених територіях.