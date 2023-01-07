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У Росії відкрито розкритикували Путіна за заяву про "перемир'я", - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Росії відкрито розкритикували заяву президента Володимира Путіна про оголошення "перемир'я" на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

  • Російські офіційні особи та мілблогери переважно не відреагували на заяву США про нову військову допомогу Україні на понад 3 мільярда доларів.
  • Певні елементи російського інформаційного простору схопилися за заяву Путіна про "перемир'я", щоб поширити наратив про те, що він є захисником релігійних цінностей.
  • Відомі російські мілблогери продовжують використовувати свої платформи, щоб виступати за ліквідацію української культурної та етнічної ідентичності.
  • Російські та українські війська продовжували наступальні дії поблизу Кремінної та Сватового.
  • Російська влада та військове керівництво продовжують стикатися з негативною реакцією через свою відповідь на український удар 31 грудня по російській базі в Макіївці (Донецька область).
  • Російські окупанти продовжують переслідувати українських дітей, щоб консолідувати соціальний контроль на захоплених територіях.

Нагадаємо, російський диктатор Путін доручив запровадити "режим припинення вогню" на Різдво.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче використовувати Різдво як прикриття.

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Війна Росії проти України