В России открыто раскритиковали Путина за заявление о "перемирии", - ISW
Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
В России открыто раскритиковали заявление президента Владимира Путина об объявлении "перемирия" на Рождество.
В часности военный преступник Игорь Гиркин
- Российские официальные лица и милблогеры преимущественно не отреагировали на заявление США о новой военной помощи Украине более чем на 3 миллиарда долларов.
- Определенные элементы российского информационного пространства схватились за заявление Путина о "перемирии", чтобы распространить нарратив о том, что он является защитником религиозных ценностей.
- Известные российские милблогеры продолжают использовать свои платформы, чтобы выступать за ликвидацию украинской культурной и этнической идентичности.
- Российские и украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Кременной и Сватового.
- Российские власти и военное руководство продолжают сталкиваться с негативной реакцией из-за своего ответа на украинский удар 31 декабря по российской базе в Макеевке (Донецкая область).
- Российские оккупанты продолжают преследовать украинских детей, чтобы консолидировать социальный контроль на захваченных территориях.