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У Росії відібрали черговий чемпіонат світу: Сингапур замінить Казань

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Казань, Четвер 09 лютого 2023 14:29
У Росії відібрали черговий чемпіонат світу: Сингапур замінить Казань Фото: Міжнародна федерація плавання не толерує Росію (facebook.com/WorldAquatics1908)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація плавання вирішила позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу з водних видів спорту 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Водний ЧС-2025 у Казані не відбудеться. Столиця російського Татарстану не вперше постраждала через спортивну ізоляцію РФ після повномасштабне вторгнення до України.

Замість Казані чемпіонат світу з водних видів спорту-2025 прийме Сингапур. Торік російське місто позбавили права на проведення планетарного форуму з плавання у 25-метровому басейні. Натомість у січні УЄФА вирішив перенести з Казані до Афін Суперкубок Європи-2023.

У рамках чемпіонату світу з водних видів спорту атлети змагаються у плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло. Турнір проводять щороку. Зокрема, цьогоріч влітку форум прийме японське місто Фукуока (14-30 липня).

Раніше НОК України підготував план заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації.

До слова, раніше Чехія визначилася щодо можливого бойкоту Олімпіади в разі участі РФ і Білорусі.

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