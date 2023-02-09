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У России отобрали очередной чемпионат мира: Сингапур заменит Казань

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Казань, Четверг 09 февраля 2023 14:29
У России отобрали очередной чемпионат мира: Сингапур заменит Казань Фото: Международная федерация плавания не толерирует Россию (facebook.com/WorldAquatics1908)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация плавания решила лишить Россию права на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Водный ЧМ-2025 в Казани не состоится. Столица российского Татарстана не впервые пострадала из-за спортивной изоляции РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Вместо Казани чемпионат мира по водным видам спорта-2025 примет Сингапур. В прошлом году российский город был лишен права на проведение планетарного форума по плаванию в 25-метровом бассейне. В январе же УЕФА решил перенести из Казани в Афины Суперкубок Европы-2023.

В рамках чемпионата мира по водным видам спорта атлеты соревнуются в плавании, прыжках в воду, артистическом плавании и водном поло. Турнир проводят каждый год. В частности, летом этого года форум примет японский город Фукуока (14-30 июля).

Ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.

К слову, ранее Чехия определилась по поводу возможного бойкота Олимпиады в случае участия РФ и Беларуси.

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