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У Росії відхилили "мирні пропозиції" команди Трампа, але офіційних ще не було

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

У глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити "мирні пропозиції" команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, вочевидь, не полінувався і проаналізував "численні витоки" та інтерв'ю Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня.

Після цього він дійшов висновку, що Трамп нібито веде мову "про заморожування бойових дій по лінії бойового зіткнення" і "передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям".

"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які лунають від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент", - сказав він.

При цьому Лавров зізнався, що в Москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні.

"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із Росією від імені США", - додав він.

Крім того, міністр закордонних справ РФ не забув нагадати, що нібито РФ відкрита до переговорів щодо України, але "договір має стати непорушним".

 

 

Заява Лаврова щодо "мирних пропозицій" Трампа: у чому абсурд ситуації

Новообраний президент США Дональд Трамп вже не раз робив заяви щодо війни в Україні. Зокрема, він запевняв, що хоче її швидкого завершення. Зокрема, Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за перші 24 години свого президентства.

При цьому наразі відомо, що план Трампа щодо закінчення війни в Україні тільки формується, а ті тези, які публікують у ЗМІ, не є офіційною позицією адміністрації Трампа.

Тому заяви Лаврова виглядають щонайменше дивно з огляду на те, що у Путіна ще навіть не бачили офіційного документа, в якому було б описано реальне бачення Трампа щодо закінчення війни в Україні, але вже відхилили його.

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