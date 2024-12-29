У Росії відхилили "мирні пропозиції" команди Трампа, але офіційних ще не було

У глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити "мирні пропозиції" команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров, вочевидь, не полінувався і проаналізував "численні витоки" та інтерв'ю Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня.
Після цього він дійшов висновку, що Трамп нібито веде мову "про заморожування бойових дій по лінії бойового зіткнення" і "передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям".
"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які лунають від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент", - сказав він.
При цьому Лавров зізнався, що в Москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні.
"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із Росією від імені США", - додав він.
Крім того, міністр закордонних справ РФ не забув нагадати, що нібито РФ відкрита до переговорів щодо України, але "договір має стати непорушним".
Новообраний президент США Дональд Трамп вже не раз робив заяви щодо війни в Україні. Зокрема, він запевняв, що хоче її швидкого завершення. Зокрема, Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за перші 24 години свого президентства.
При цьому наразі відомо, що план Трампа щодо закінчення війни в Україні тільки формується, а ті тези, які публікують у ЗМІ, не є офіційною позицією адміністрації Трампа.
Тому заяви Лаврова виглядають щонайменше дивно з огляду на те, що у Путіна ще навіть не бачили офіційного документа, в якому було б описано реальне бачення Трампа щодо закінчення війни в Україні, але вже відхилили його.
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