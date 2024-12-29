В России отклонили "мирные предложения" команды Трампа, но официальных еще не было

У главы Кремля Владимира Путина уже успели отклонить "мирные предложения" команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, по всей видимости не поленился и проанализировал "многочисленные утечки" и интервью Дональда Трампа журналу "Тайм" от 12 декабря.
После этого он пришел к выводу, что Трамп якобы ведет речь о "заморозке боевых действий по линии боевого соприкосновения" и "передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам".
"Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент", - сказал он.
При этом Лавров признался, что в Москве пока не получали каких-либо официальных сигналов от США по войне в Украине.
"До 20 января - даты инаугурации - Дональд Трамп имеет статус "избранный президент", а всю политику на всех направлениях определяет действующий президент Джозеф Байден и его администрация. И пока только последняя уполномочена вступать в связь с Россией от имени США", - добавил он.
Кроме того, министр инострвнных дел РФ не забыл напомнить, что якобы РФ открыта к переговорам по Украине, но "договор должен стать нерушимым".
Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже не раз делал заявления по войне в Украине. В частности, он уверял, что хочет ее быстрого завершения. В частности, Трамп обещал закончить войну в Украине за первые 24 часа своего президентства.
При этом на данный момент известно, что план Трампа по окончанию войны в Украине только формируется, а те тезисы которые публикуют в СМИ не являются официальной позицией администрации Трампа.
Поэтому заявления Лаврова выглядят как минимум странно, учитывая, что у Путина еще даже не видели официального документа, в котором было бы описано реальное видение Трампа по окончанию войны в Украине, но уже отклонили его.
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