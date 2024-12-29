В России отклонили "мирные предложения" команды Трампа, но официальных еще не было

Глава МИД РФ Сергей Лавров, по всей видимости не поленился и проанализировал "многочисленные утечки" и интервью Дональда Трампа журналу "Тайм" от 12 декабря.

После этого он пришел к выводу, что Трамп якобы ведет речь о "заморозке боевых действий по линии боевого соприкосновения" и "передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам".

"Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент", - сказал он.

При этом Лавров признался, что в Москве пока не получали каких-либо официальных сигналов от США по войне в Украине.

"До 20 января - даты инаугурации - Дональд Трамп имеет статус "избранный президент", а всю политику на всех направлениях определяет действующий президент Джозеф Байден и его администрация. И пока только последняя уполномочена вступать в связь с Россией от имени США", - добавил он.

Кроме того, министр инострвнных дел РФ не забыл напомнить, что якобы РФ открыта к переговорам по Украине, но "договор должен стать нерушимым".