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У Росії відбулася пожежа у виправній колонії, є загиблі

Ілюстративне фото: у Росії відбулася пожежа у виправній колонії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російському Ростові-на-Дону 8 лютого сталася пожежа у виправній колонії, двоє засуджених загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що пожежа сталася 8 лютого у виправній колонії №2 Головного управління федеральної служби виконання покарань Росії у Ростовській області. Займання сталося на території об'єкта комунально-побутового забезпечення площею близько 40 кв.

"У ході подальшого обстеження приміщення було виявлено тіла двох засуджених без ознак життя, ще один засуджений із опіками різних частин тіла був госпіталізований до міської лікарні", - розповів представник ГУФСВП Росії по Ростовській області.

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ПожежаРосійська Федерація