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В России произошел пожар в исправительной колонии, есть погибшие

Иллюстративное фото: в России произошел пожар в исправительной колонии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Ростове-на-Дону 8 февраля произошел пожар в исправительной колонии, двое осужденных погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что пожар произошел 8 февраля в исправительной колонии №2 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области. Возгорание произошло на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров.

"В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - рассказал представитель ГУФСИН России по Ростовской области.

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ПожарРоссийская Федерация