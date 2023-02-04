У Бєлгородській області РФ горить нафтобаза: відео потужної пожежі

У місті Борисовка, що в Бєлгородській області РФ, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа - горить нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що полум'я підіймається вгору на 50 метрів. Вогнем із нафтобази серйозно пошкоджено виробництво "Борисівського заводу мостових металоконструкцій". До слова, у мережі пишуть, що цей завод виробляв металоконструкції для будівництва Кримського мосту.