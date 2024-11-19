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У Брянській області вночі пролунав вибух: спалахнув арсенал ГРАУ

Вівторок 19 листопада 2024 08:02
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У Брянській області вночі пролунав вибух: спалахнув арсенал ГРАУ Фото: МНС Росії (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Вночі у Брянській області Росії пролунав вибух. Було атаковано 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управляння (ГРАУ) Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Він розповів, що по арсеналу було здійснено удар. Після цього, судячи з кадрів в російських Telegram-каналах, відбулася пожежа.

За словами Коваленка, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами "до їх систем". Крім того, там присутні керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Перша атака на арсенал була в жовтні

Нагадаємо, що цей самий 67-й арсенал ГРАУ був атакований дронами в ніч на 9 жовтня, про що офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом", - писав Генштаб.

Під час атаки вибухи було зафіксовано на території об'єкта. Після цього місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу.

У Генштабі ЗСУ тоді наголосили, що ураження подібних арсеналів створює значні логістичні проблеми для військ РФ. Це, своєю чергою, істотно знижує наступальний потенціал противника на загрозливих напрямках.

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