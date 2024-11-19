У Брянській області вночі пролунав вибух: спалахнув арсенал ГРАУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами "до їх систем". Крім того, там присутні керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Він розповів, що по арсеналу було здійснено удар. Після цього, судячи з кадрів в російських Telegram-каналах, відбулася пожежа.

Перша атака на арсенал була в жовтні

Нагадаємо, що цей самий 67-й арсенал ГРАУ був атакований дронами в ніч на 9 жовтня, про що офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом", - писав Генштаб.

Під час атаки вибухи було зафіксовано на території об'єкта. Після цього місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу.

У Генштабі ЗСУ тоді наголосили, що ураження подібних арсеналів створює значні логістичні проблеми для військ РФ. Це, своєю чергою, істотно знижує наступальний потенціал противника на загрозливих напрямках.

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