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У Росії вибухнув літак Іл-76, є загиблий та поранені

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Росія, Четвер 02 березня 2023 14:14
У Росії вибухнув літак Іл-76, є загиблий та поранені Ілюстративне фото: в Росії вибухнув літак Іл-76, є загиблий та поранені (roe.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військово-транспортний літак Іл-76 МД вибухнув під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську. Внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася на авіаційному заводі "ІЛ-Авіастар". Там із допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. У цей момент сталася розгерметизація, і корпус повітряного судна зруйнувався.

Внаслідок НП шестеро працівників постраждали, один із них помер від отриманих травм.

Нагадаємо, 23 лютого в Білгородській області впав літак Міноборони Росії, пілот загинув.

Крім того, 26 лютого білоруські партизани атакували російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" за допомогою двох дронів. Пізніше стали відомі деталі атаки.

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