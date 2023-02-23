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У Бєлгородській області впав літак Міноборони Росії

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Бєлгородська область, Четвер 23 лютого 2023 10:15
У Бєлгородській області впав літак Міноборони Росії Фото: у Бєлгородській області впав літак Міноборони Росії (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Бєлгородській області сьогодні, 23 лютого впав літак Міноборони РФ. Ймовірно, мова йде про штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

Оновлено 10:50. Пілот літака, що впав у Бєлгородській області, загинув

У Міноборони РФ повідомили, що літак Су-25 розбився після так званого "виконання бойового завдання" при поверненні на аеродром базування в Білгородській області.

"Льотчик загинув. За попередніми даними російського міноборони, причиною катастрофи стала технічна несправність", - кажуть в Міноборони РФ.

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"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується", - пише Гладков.

Тим часом Телеграм-каналах пишуть, що мова може йти про штурмовик Су-25.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що пілот катапультувався.

Разом з тим Telegram-канали інформують, що штурмовик упав на сарай із сіном, де й почалася пожежа.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни проти України російські війська вже втратили близько 299 своїх літаків.

Додамо, нещодавно Нацгвардійці розповіли про знищення російського літака Су-24 у битві за Бахмут.

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