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В России взорвался самолет Ил-76, есть погибший и раненые

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Россия, Четверг 02 марта 2023 14:14
В России взорвался самолет Ил-76, есть погибший и раненые Иллюстративное фото: в России взорвался самолет Ил-76, есть погибший и раненые (roe.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Военно-транспортный самолет Ил-76 МД взорвался при испытаниях на авиазаводе в Ульяновске. Вследствие чего погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло на авиационном заводе "ИЛ-Авиастар". Там с помощью воздуха под давлением проводили испытания фюзеляжа самолета. В этот момент произошла разгерметизация, и корпус воздушного судна разрушился.

В результате ЧП шестеро работников пострадали, один из них умер от полученных травм.

Напомним, 23 февраля в Белгородской области упал самолет Минобороны России, пилот погиб.

Кроме того, 26 февраля белорусские партизаны атаковали российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" при помощи двух дронов. Позже стали известны детали атаки.

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