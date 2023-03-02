В России взорвался самолет Ил-76, есть погибший и раненые

Военно-транспортный самолет Ил-76 МД взорвался при испытаниях на авиазаводе в Ульяновске. Вследствие чего погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza .

Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло на авиационном заводе "ИЛ-Авиастар". Там с помощью воздуха под давлением проводили испытания фюзеляжа самолета. В этот момент произошла разгерметизация, и корпус воздушного судна разрушился.

В результате ЧП шестеро работников пострадали, один из них умер от полученных травм.

Напомним, 23 февраля в Белгородской области упал самолет Минобороны России, пилот погиб.

Кроме того, 26 февраля белорусские партизаны атаковали российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" при помощи двух дронов. Позже стали известны детали атаки.

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