В Росії вчора впав винищувач Су-34, "Гаюн" ідентифікував його

Вчора, 20 вересня, у Воронезькій області Російської Федерації впав винищувач Су-34 . Літак протягом семи місяців перебував на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

Як пише канал, літак мав реєстраційний номер RF-95806 і бортовий номер 05.

Саме цей винищувач перебував на території Білорусі протягом 7 місяців. Разом з іншими Су-34 країни-терориста Росії літак покинув аеродром "Барановичі" 5 серпня.

"Ба більше, цей винищувач був помічений у Білорусі й до 2023 року, приміром, у далекому 2015 році він тренувався на аеродромі "Мачулищі" напередодні параду до 9 травня", - додає "Білорускі Гаюн".

Згідно з попередньою версією, причиною катастрофи стала технічна несправність стійок шасі.



Додамо, що згідно з російськими пропагандистськими ЗМІ, екіпаж літака нібито встиг катапультуватися, після чого його евакуювали.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України, ворог використовує територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі.

Зокрема Білорусь регулярно продовжує навчання й ротацію російських військових, а також зберігає в себе їх техніку та озброєння.