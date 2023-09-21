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В России вчера упал истребитель Су-34, "Гаюн" идентифицировал его

Четверг 21 сентября 2023 16:46
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В России вчера упал истребитель Су-34, "Гаюн" идентифицировал его Фото: Су-34 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 20 сентября, в Воронежской области Российской Федерации упал истребитель Су-34. Самолет в течение семи месяцев находился на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусские Гаюны".

Как пишет канал, самолет имел регистрационный номер RF-95806 и бортовой номер 05.

Именно этот истребитель находился на территории Беларуси в течение 7 месяцев. Вместе с другими Су-34 страны-террориста России самолет покинул аэродром "Барановичи" 5 августа.

"Более того, этот истребитель был замечен в Беларуси и до 2023 года, например, в далеком 2015 году он тренировался на аэродроме "Мачулище" накануне парада к 9 мая", - добавляет "Беларускі Гаюн".

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность стоек шасси.

Добавим, что согласно российским пропагандистским СМИ, экипаж самолета якобы успел катапультироваться, после чего его эвакуировали.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С начала полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины, враг использует территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле.

В частности Беларусь регулярно продолжает обучение и ротацию российских военных, а также хранит у себя их технику и вооружение.

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