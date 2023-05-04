У Росії вантажівка, яка перевозила снаряди, потрапила в ДТП
У Росії сталося аварія з вантажівкою, яка перевозила боєприпаси. Фура врізалася у цистерну з паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.
ДТП сталася у середу, 3 травня, у Нижньогородській області Росії на трасі М7 поблизу села Мячкове.
За даними російських ЗМІ, водій вантажівки, в якій були снаряди, не впорався з керуванням. У результаті фура врізалася в автоцистерну з паливом. Внаслідок аварії паливо не розлилося.
На опублікованих кадрах помітно, що боєприпаси через ДТП випали з вантажівки на дорогу.
Фото: у Росії фура з боєприпасами потрапила в ДТП (t.me/bazabazon)
Нагадаємо, цієї ночі в селищі Ільськ у Краснодарському краї РФ спалахнула масштабна пожежа на НПЗ. Росіяни заявили про "атаку дронів".
Пізніше російські ЗМІ показали відео так званої "атаки" на Ільський НПЗ.
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