У Росії вантажівка, яка перевозила снаряди, потрапила в ДТП

У Росії сталося аварія з вантажівкою, яка перевозила боєприпаси. Фура врізалася у цистерну з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.

ДТП сталася у середу, 3 травня, у Нижньогородській області Росії на трасі М7 поблизу села Мячкове.

За даними російських ЗМІ, водій вантажівки, в якій були снаряди, не впорався з керуванням. У результаті фура врізалася в автоцистерну з паливом. Внаслідок аварії паливо не розлилося.

На опублікованих кадрах помітно, що боєприпаси через ДТП випали з вантажівки на дорогу.

Фото: у Росії фура з боєприпасами потрапила в ДТП (t.me/bazabazon)