В Росії цинічно виправдалися за удар по місії розмінування біля Чернігова
Російські окупанти фактично визнали, що вдарили ракетою по гуманітарній місії розмінування в Чернігівській області. Але намагаються замаскувати черговий теракт під заявами, що нібито вразили "пункт запуску БПЛА".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського міністерства оборони.
Зокрема росіяни опублікували відео теракту в Чернігівській області - фактично, визнавши, що цілеспрямовано завдали удару по цивільній цілі. При цьому росіяни фактично зізналися, що розвідувальний дрон цілеспрямовано вишукував саме цивільну ціль - оскільки заявили, що місію виявили "засоби повітряної розвідки".
За заявою міноборони РФ, удар завдали балістичними ракетами "Іскандер-М". А били росіяни нібито по "транспортних машинах із пусковими установками БПЛА противника".
При цьому росіяни традиційно вигадали "великі втрати" не менш вигаданого "супротивника" - нібито знищено "до 10 бойовиків та 8 одиниць автомобільного транспорту".
Окрім цього, окупанти намагаються виправдати теракт, спробувавши звинуватити Україну у нібито "брехні" - мовляв, Київ намагається прикрити "ураження пункту запуску БПЛА" заявами про атаку проти цивільної місії з розмінування.
Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Чернігівській області. Російський ракетний удар забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.
Зауважимо, що о 14:53 в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації. Вже о 14:58 стало відомо про вибухи в межах Чернігова.
