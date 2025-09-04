ua en ru
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова

Россия, Четверг 04 сентября 2025 19:12
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова Фото: россияне ударили по гуманитарной миссии (https://t.me/bryzynskyi)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты фактически признали, что ударили ракетой по гуманитарной миссии разминирования в Черниговской области. Но пытаются замаскировать очередной теракт под заявлениями, что якобы поразили "пункт запуска БПЛА".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министерства обороны.

В частности россияне опубликовали видео теракта в Черниговской области - фактически, признав, что целенаправленно нанесли удар по гражданской цели. При этом россияне фактически признались, что разведывательный дрон целенаправленно выискивал именно гражданскую цель - поскольку заявили, что миссию обнаружили "средства воздушной разведки".

По заявлению минобороны РФ, удар нанесли баллистическими ракетами "Искандер-М". А били россияне якобы по "транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника".

При этом россияне традиционно придумали "большие потери" не менее вымышленного "противника" - якобы уничтожено "до 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта".

Кроме этого, оккупанты пытаются оправдать теракт, попытавшись обвинить Украину в якобы "лжи" - мол, Киев пытается прикрыть "поражение пункта запуска БПЛА" заявлениями об атаке против гражданской миссии по разминированию.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Черниговской области. Российский ракетный удар унес жизни нескольких человек. Атака была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.

Заметим, что в 14:53 в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара со стороны Российской Федерации. Уже в 14:58 стало известно о взрывах в пределах Чернигова.

Подробнее о том, что известно об ударе россиян по Чернигову, можно узнать в материале РБК-Украина.

